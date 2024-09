Lançado para ajudar pequenos negócios atingidos pela enchente, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe Solidário) está com todos os empréstimos suspensos em bancos e cooperativas. A determinação partiu do Banco do Brasil, gestor do Fundo Garantidor de Operação (FGO), para todas as demais instituições autorizadas: Caixa Econômica Federal (CEF), Banrisul, Sicredi e Sicoob.