O inferno do MEI: seis golpes contra microempreendedores individuais

Uma avalanche de tentativas de golpe caiu sobre a colunista aqui após o registro de um CNPJ como microempreendedora individual (MEI). Vão desde torpedos de SMS a e-mails com links falsos para fazer pagamentos que, segundo dizem as mensagens, estariam atrasados. A primeira mensagem chegou exatos 15 minutos após a emissão do primeiro documento no sistema Gov.br, do governo federal. Nos três dias posteriores, foram mais de 30 - infernais -ligações. E não só de criminosos, mas também de empresas "sérias" oferecendo serviços por ser uma "nova empresária".