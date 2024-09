Como medida para desafogar o caixa de empresas atingidas pela enchente, o governo federal suspendeu o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de abril a julho. Quando volta a ser depositado? E como será o recolhimento do valor daqueles quatro meses? Saiba no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: