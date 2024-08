Assim como na pandemia, a enchente no Rio Grande do Sul fez com que várias instituições financeiras e até mesmo o INSS permitissem que os clientes suspendessem os empréstimos. Porém, na maioria dos casos, a cobrança do juro continua. Saiba quando vale a pena jogar as parcelas para frente no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH: