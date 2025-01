Porto Alegre tem chuva de granizo e alagamentos nesta quinta-feira

As pedras de gelo foram observadas no Centro Histórico e em bairros como Cidade Baixa, Azenha, Praia de Belas, Farroupilha, Bom Fim e Menino Deus. Em outras regiões da cidade, como no bairro Teresópolis, houve apenas o registro de chuva forte. Como foram de tamanho reduzido, não houve relatos de problemas de destelhamento ou danos em veículos .

Houve alagamentos em vias importantes da cidade: na Avenida Loureiro da Silva, na Rua da Conceição, Avenida Farrapos, Padre Cacique, Venceslau Escobar e Otto Niemeyer. Também teve relatos de água acumulada na Rua Barão do Gravataí, no Menino Deus, na Avenida da Azenha, na Lima e Silva com República, na Cidade Baixa, e na Praça XV, no Centro. Situação começou a normalizar após às 17h30min.