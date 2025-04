MSF diz que funcionário e sua família morreram em bombardeio em Gaza

A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF) informou nesta sexta-feira (4) que um de seus funcionários foi morto junto com parte de sua família em um bombardeio em Gaza, devastada pela guerra entre Israel e Hamas.

"Nosso companheiro Hussam foi assassinado como outras centenas de pessoas em toda a Faixa de Gaza desde a retomada do ataques das forças israelenses em 18 de março", afirmou a organização.

O homem de 58 anos, vigilante da unidade de emergências da MSF em Khan Yunis, morreu com sua esposa e sua filha de 28 anos em um "terrível ataque" no sudoeste de Deir al Balah, no centro de Gaza, segundo o comunicado.