Em quarto dia de greve, municipários de Porto Alegre fazem protesto e bloqueiam ruas 

Manifestação começou na Rua 24 de Outubro. Guilherme Milman / Agencia RBS

Servidores do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) realizam protesto na manhã desta sexta-feira (4) na Capital. Cerca de cem pessoas participam da manifestação.

O protesto começou por volta das 10h30min e causou bloqueio total na Rua 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento.

A caminhada segue pela Avenida Independência, até o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. De lá, os servidores vão ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), onde o ato será finalizado.

Quarto dia de greve

Os servidores reivindicam reposição salarial de 33,4%, alegando que há defasagem nos reajustes calculados pela inflação.

O sindicato da categoria afirma que não recebeu retorno concreto da prefeitura sobre quando serão retomadas as negociações.

A prefeitura de Porto Alegre declarou, em nota, que está disposta a dar continuidade às negociações com o sindicato dos municipários e que uma nova reunião está prevista para a próxima semana.

O Simpa, por sua vez, contestou a nota da prefeitura: "Diferente do que afirma a gestão municipal, a reivindicação dos servidores não se baseia apenas em índices de gestões anteriores, mas sim na soma das perdas salariais acumuladas ao longo dos anos, que já atingem 33,4%", diz o texto (leia a íntegra abaixo).

O Executivo alega que os índices da defasagem da inflação apresentados pelo sindicato correspondem a gestões passadas e que houve reajuste salarial entre 2022 e 2023. Os servidores que aderiram à greve terão os pontos cortados durante a ausência.

Veja nota da prefeitura

"A prefeitura reitera a disposição para dar continuidade às negociações com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). Nas últimas semanas, o governo esteve em quatro reuniões - a última delas realizada na manhã de terça-feira (01) - com representantes da diretoria do sindicato, e reafirmou o compromisso com o diálogo, a transparência e em buscar soluções com responsabilidade para as demandas apresentadas dentro da realidade de um município impactado por muitas dificuldades orçamentárias, decorrentes da enchente de maio de 2024. Uma nova reunião com a categoria está marcada para a próxima semana com o objetivo de avançar nas negociações.

A administração municipal também ressalta que os índices da defasagem inflacionária apresentados pelo sindicato não correspondem ao período da atual gestão. Entre 2022 e 2023, o Executivo concedeu um reajuste salarial de 15,85% e aumentou em 35% o vale alimentação. Em 2021, durante a pandemia, a concessão de reajustes foi impossibilitada pela Lei Federal 173/2020. Em 2024, a prefeitura repôs em 4,62% o vale alimentação.

Além disso, a prefeitura propôs recentemente um complemento remuneratório para os servidores que recebem até um salário mínimo básico, com pagamento retroativo a janeiro de 2024. O projeto de lei que viabiliza essa medida já está em tramitação na Câmara Municipal.

Em relação aos servidores que aderiram à paralisação a partir de terça-feira, 01º de abril, todas as secretarias foram orientadas a cortar o ponto daqueles que se ausentarem nestes dias, em consonância com entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF)."

Veja nota do Simpa

"O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) contesta a nota divulgada pela Prefeitura sobre a greve da categoria e esclarece que o movimento é resultado da falta de compromisso do Executivo com a reposição da inflação nos salários e o descumprimento de acordos firmados desde 2023. Diferente do que afirma a gestão municipal, a reivindicação dos servidores não se baseia apenas em índices de gestões anteriores, mas sim na soma das perdas salariais acumuladas ao longo dos anos, que já atingem 33,4%. Na gestão Melo são dois anos sem reposição da inflação nos salários, o que soma 11,29%, sem contar a inflação de março.

A greve foi deliberada após sucessivos adiamentos por parte do governo para apresentação de uma proposta à pauta de reivindicações, entregue ao governo no dia 18 de fevereiro de 2025. O prefeito tem postergado qualquer solução concreta para as reivindicações da categoria. Além disso, compromissos assumidos em 2023, como o pagamento das progressões 2014-2016, seguem pendentes.

Reforçamos que a reposição da inflação nos salários que é reivindicada é um direito de todos os trabalhadores assegurado na Constituição Federal. O prefeito reajustou o seu salário em 62%, secretários e vereadores também tiveram reajuste acima da inflação e bem acima do índice total de perdas que a categoria reivindica. O GZH publicou isso na época dos reajustes. Revisar a inflação nos salários é a mínima garantia parta a dignidade das servidoras e servidores públicos que mantêm os serviços essenciais da cidade.

A narrativa da Prefeitura sobre dificuldades orçamentárias tem sido utilizada ano após ano como justificativa para evitar a correção salarial, enquanto a realidade é que o poder público tem recursos, mas prioriza outras áreas em detrimento das servidoras e servidores. Gastos que executa e que, infelizmente, demonstram um completo desperdício de recursos, como exemplo as compras da Secretaria Municipal de Educação (Smed), investigadas pela polícia, resultado de reportagem investigativa do grupo RBS, além de tantos outros contratos e suspeitas de desvio de recursos já noticiados, envolvendo a Assistência Social, Saúde e DMAE.