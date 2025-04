Renato Portaluppi é apresentado pelo Fluminense; confira ao vivo

O técnico Renato Portaluppi será apresentado pelo Fluminense nesta sexta-feira (4). Esta será a sexta passagem do treinador pelas Laranjeiras.

O Fluminense estava sem técnico desde a saída de Mano Menezes. A demissão aconteceu após derrota para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão , no último fim de semana.

Último trabalho de Renato foi no Grêmio

O trabalho mais recente de Renato foi justamente no Grêmio. No final de 2024, após camapanha ruim no Campeonato Brasileiro (o Tricolor foi o 14º), teve sua saída confirmada pela direção, que optou por não renovar o contrato.