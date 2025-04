Guerra comercial entre EUA e China cria oportunidades para o Brasil, destaca Marcos Troyjo no Fórum da Liberdade

Troyjo comentou temas como comércio exterior e globalização durante sua palestra no Fórum da Liberdade. Duda Fortes / Agencia RBS

O diplomata, cientista político, economista e empresário Marcos Troyjo palestrou neste primeiro dia do Fórum da Liberdade, aberto nesta quinta-feira (3), na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre. Em sua fala, que teve mediação do vice-presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE) — que organiza o evento —, Tiago Dinon Carpenedo, Troyjo comentou temas como economia, comércio exterior e globalização no atual momento geopolítico global, destacando o papel do Brasil neste contexto.

Para Troyjo, a atual guerra comercial travada entre Estados Unidos e China, incrementada recentemente pela aplicação de tarifas de importação por parte dos norte-americanos aos produtos chineses, cria oportunidades de mercado que o Brasil pode aproveitar.

— Com as tarifas, os Estados Unidos jogaram um véu em cima das exportações chinesas, e os chineses já anunciaram que vão retaliar, atingindo principalmente setores que têm muita voz em Washington, como é o caso da agroindústria, com retaliações em soja, milho, frango, carne suína. Ora, qual é o único país do mundo que, seja em escala, seja em velocidade, tem a capacidade de agir quase como um substituto automático a essas exportações agrícolas? O Brasil — destacou Troyjo.

Marcos Troyjo é graduado em economia e em ciências políticas pela Universidade de São Paulo (USP), onde também concluiu doutorado em sociologia. Durante cerca de 10 anos, atuou ainda como diplomata.

Entre janeiro de 2019 e julho de 2020, Troyjo foi secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil. Depois, deixou o cargo para assumir a presidência do New Development Bank (NDB), o "banco dos Brics". Ocupou esta posição até o início de 2023, quando foi substituído pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Com sua vasta experiência na arena internacional, Troyjo comentou também o início do mandato presidencial nos Estados Unidos. O diplomata brasileiro comparou a gestão de Trump ao início de uma turbulência aérea, a qual chamou de "Trumpulence" (Trumpulência).

— Trump retirou os Estados Unidos da OMS (Organização Mundial da Saúde), escanteou a OMC (Organização Mundial do Comércio), começou a atacar aliados como Canadá e México, impôs tarifas pesadas e inesperadas a parceiros comerciais, isso tudo gera uma turbulência muito grande no mercado internacional — observou Troyjo.