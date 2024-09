Com graves prejuízos causados pela tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul em maio, o setor produtivo gaúcho, quatro meses depois, ainda busca seu total restabelecimento. Para acelerar essa recuperação, as empresas do Estado atingidas pela enchente já contrataram pelo menos cerca de R$ 10,65 bilhões em crédito nos principais programas emergenciais desenvolvidos pelos governos federal e estadual para amenizar este impacto econômico.