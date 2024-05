As principais entidades do setor produtivo do Rio Grande do Sul trabalham com pelo menos R$ 40 bilhões em perdas para a atividade econômica do Estado, ao longo deste ano, em razão dos impactos provocados pelas enchentes na economia gaúcha. A cifra é fruto de estimativa inicial, considerada pelas áreas técnicas das Federações representativas do Comércio, dos Serviços, da Indústria e da agropecuária: Federasul, Fecomércio-RS, Fiergs e Farsul, com a participação da CDL-Porto Alegre.