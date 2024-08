Desde que o Rio Grande do Sul foi atingido pela enchente de maio, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mobilizou R$ 9,7 bilhões para as empresas gaúchas que foram impactadas pela tragédia climática. A soma engloba o resultado de três ações do banco: disponibilização de crédito em condições especiais, utilização de garantias em fundo próprio para alavancagem de crédito e suspensão de pagamentos.