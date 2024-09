BNDES diz que presidente do Banrisul foi "injusto" ao sugerir empréstimos a empresas "fora da mancha"

O BNDES enviou uma nota em resposta à declaração do presidente do Banrisul, Fernando Lemos, de que achava que as linhas de crédito para atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul deveriam ser disponibilizadas para empresas também de fora da mancha, que é a área de inundação. Com isso, contemplaria também quem teve queda de faturamento, ou seja, não ficou alagado, mas teve impacto indireto, especialmente com os problemas logísticos.