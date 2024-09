Os números da Expointer estão bons, mas o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, ainda sente o produtor rural à espera da prorrogação das dividias pelo governo federal e de um cenário mais claro sobre a cotação da soja. O executivo falou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e no Painel RBS sobre a força do agronegócio na reconstrução do Rio Grande do Sul.