Anunciados nesta sexta-feira (26), em Brasília, os R$ 6,5 bilhões do PAC Seleções para o Rio Grande do Sul serão destinados majoritariamente para a prevenção de enchentes e proteção de encostas. O ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil, apresentará o detalhamento em reunião com os prefeitos dos municípios beneficiados, na próxima terça-feira (30), em Porto Alegre.