O cartão de visitas, entregue em mãos, por uma assessora gaúcha da Scala ao governador Eduardo Leite, durante ponte aérea, em São Paulo, selou o endereço de R$ 3 bilhões em investimentos, planejados pela empresa no Estado e, de quebra, fixou um alfinete verde sobre o mapa do Rio Grande do Sul em uma das principais indústrias da nova economia mundial, que é acompanhada de perto por big techs como Google, Amazon, Oracle e Microsoft.