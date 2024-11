“Sem amor, você não faz nada de grandioso”, afirma Jorge Gerdau

Uma das principais lideranças do setor industrial no Brasil, Jorge Gerdau decidiu escrever o livro A Busca - Os aprendizados de uma jornada de inquietações e realizações (Editora Citadel), que será lançado em 28 de novembro. A obra, segundo ele, aborda a inquietação de encontrar caminhos para alcançar a excelência e outras qualidades no negócio ou qualquer atividade. O empresário recebeu GZH em sua residência, em Porto Alegre, para a entrevista na qual falou sobre o livro, as experiências à frente dos negócios, a tecnologia, a reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente e uma de suas paixões, os cavalos.