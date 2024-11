O financiamento da saúde é há décadas o objeto de estudo de André Medici, economista sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial em Washington (EUA) entre 1996 e 2020. O estudioso palestrou na abertura do MV Experience Fórum 2024, realizado em São Paulo em setembro pela MV, empresa que desenvolve sistemas para a gestão da saúde.