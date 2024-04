Problemas como troca de gestão, greves e suspensão de atendimentos, ocorridos nesta semana em hospitais da Região Metropolitana e do Litoral Norte, resultaram na sobrecarga do sistema de saúde de Porto Alegre. Isso porque muitos moradores dessas localidades têm buscado atendimento na capital gaúcha, fazendo com que a ocupação das emergências da cidade atingisse 205% na tarde desta terça-feira (2), conforme monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde. Diante da superlotação, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) precisou restringir os atendimentos do setor adulto somente para casos com risco de morte.