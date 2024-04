O caos registrado nesta segunda-feira (1º) no Hospital de Alvorada, com a troca dos gestores responsáveis pela administração, precisa ser usado como lição para que não se repita em Cachoeirinha e Viamão. Essas três cidades têm em comum o fato de os hospitais estarem em processo de transferência da gestão da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que se mostrou incapaz de manter os serviços. Em recuperação judicial, a FUC avisa que não tem como pagar sequer as verbas rescisórias, direito inquestionável dos trabalhadores.