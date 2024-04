Após 25 anos, a Fundação Universitária de Cardiologia (FUC) se despediu da gestão do Hospital de Alvorada, na madrugada desta segunda-feira (1°). Sob protesto de antigos trabalhadores que reclamam do não pagamento de verbas rescisórias e falta de novos profissionais para passar o plantão, a Associação Beneficente João Paulo II, do Recife, assumiu a instituição.