O governo gaúcho negou nesta quarta-feira (27) o pedido de adiamento da assinatura do contrato entre o Estado e as novas gestoras dos hospitais de Cachoeirinha e Alvorada, na Região Metropolitana. A resposta do Executivo gaúcho, por meio da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), reitera que a futura administradora do Hospital de Alvorada, Associação Beneficente João Paulo II, do Recife, assume a instituição de saúde no dia 1º de abril.