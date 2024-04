A Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), que se despediu da gestão do Hospital de Alvorada na madrugada desta segunda-feira (1º), não tem recursos para pagar as rescisões dos funcionários da instituição. O mesmo ocorre com as verbas rescisórias de trabalhadores do Hospital Padre Jeremias, em Cachoeirinha, que também deixará de ser administrado pela FUC.