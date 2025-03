Chefe da Otan mostra prudência perante Trump sobre Groenlândia e defesa

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, agiu com cautela nesta quinta-feira (13) quando o presidente americano, Donald Trump, elucubrava sobre uma anexação da Groenlândia e criticava os aliados pelos gastos em defesa.

O ex-primeiro-ministro dos Países Baixos esteve na Casa Branca para tentar convencer um cético Trump a manter o apoio à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e à Ucrânia.

"Acho que vai acontecer", disse Trump, antes de apontar para Rutte com o polegar e acrescentar: "Não tinha pensado muito nisto antes, mas estou sentado com um homem que poderia ser bastante decisivo" na questão.

O secretário-geral da Otan esboçou um sorriso e se acomodou em sua poltrona, com as pernas cruzadas. Respondeu que queria se manter à margem do tema. "Não quero envolver a Otan nisso", disse.