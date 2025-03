Como escolher um tênis de corrida feminino? Especialista dá dicas!

Especialista fala sobre a importância de equilibrar tecnologia, conforto e custo-benefício. Allistair F/peopleimages.com | adobe stock | Divulgação

É unânime entre os atletas: a corrida é mais do que um esporte, é um estilo de vida. A frase reflete a opinião de 77% dos participantes da pesquisa ‘ Por Dentro do Corre ’ realizada pela Olympikus em parceria com a Box1824. Outro destaque do estudo é a crescente participação feminina no universo da corrida, já que 56% das mulheres começaram a correr há menos de um ano.

Correr é um exercício físico que apresenta inúmeros benefícios aos praticantes, além de ser uma ótima atividade para o lazer. Por ser uma prática acessível, que pode ser feita em ruas, parques ou academias, muitas pessoas estão adotando a corrida como parte do seu dia a dia. Mas será que qualquer calçado serve para essa jornada?

Com esse aumento no número de corredoras, surge também a necessidade de escolher o equipamento certo para garantir conforto e segurança. O primeiro passo para uma atividade eficiente e sem desconfortos começa na escolha do tênis de corrida feminino ideal. Pensando nisso, a Netshoes trouxe algumas sugestões para quem deseja iniciar no esporte e precisa de dicas para escolher um modelo adequado.

O que saber antes de escolher um tênis?

Alguns pontos de atenção são importantes na hora de escolher um tênis de corrida para evitar lesões, ter um melhor desempenho e garantir o conforto na prática do esporte. Quem está pensando em desbravar o esporte, provavelmente, já ouviu – ou ouvirá em algum momento – sobre a importância de conhecer o seu tipo de pisada para fazer uma escolha inteligente para os seus pés. Para esclarecer essa dúvida, o Treinador do Outdoor Corrida, André Silveira (também conhecido como Dedeh Runner ) revela se isso é verdade ou mito, além de trazer outras dicas importantes.

Para começar, é essencial saber que é possível identificar o seu tipo de pisada observando as áreas de desgaste do seu calçado e entendendo como o peso do seu corpo é distribuído ao tocar o solo. Existem três tipos principais de pisada:

Pronada: quando a parte de fora do calcanhar toca o chão e o pé fica mais para dentro.

quando a parte de fora do calcanhar toca o chão e o pé fica mais para dentro. Supinada: nesse caso, a parte externa do calcanhar toca o solo e se mantém na banda externa.

nesse caso, a parte externa do calcanhar toca o solo e se mantém na banda externa. Neutra: a parte externa do calcanhar e o pé fazem uma rotação ligeiramente para dentro.

A identificação do tipo de pisada pode ser importante, no entanto, Dedeh alerta que não deve ser o único fator levado em consideração. Segundo ele, o foco está em entender que essas variações são naturais e, em vez de tentar "corrigir" a pisada, é mais eficaz fortalecer o corpo para suportar essas diferenças biomecânicas.

Além do tipo de pisada, outros fatores como amortecimento, estabilidade, drop (diferença de altura entre o calcanhar e o antepé) e custo-benefício devem ser levados em conta para garantir conforto e segurança durante a corrida.

Dicas para corredoras iniciantes

As marcas evoluíram muito no desenvolvimento de tênis específicos para corredoras. Desde espumas aeradas até cabedais respiráveis, hoje há modelos voltados para diferentes perfis de corredoras – das iniciantes às mais experientes.



Pensando nisso, o treinador recomenda que corredoras iniciantes priorizem modelos mais estruturados, que oferecem suporte à adaptação muscular e, por consequência, protegem melhor as articulações.

— Esse tipo de tênis tem uma construção mais robusta, são mais largos, ou seja, mais estáveis, e ajudam na adaptação muscular, dando suporte, compensando a falta de força muscular e protegendo melhor as articulações — pontua.

Ele ainda dá uma dica extra: para quem está começando, um calçado com drop maior pode facilitar a aterrissagem com o calcanhar. Ele explica que essa é uma característica comum entre iniciantes e até mesmo entre corredoras experientes, destacando que não há uma única regra absoluta sobre como correr da maneira correta.

Modelos mais estruturados, como o Asics Gel-Nimbus e o Mizuno Wave Sky , podem ser uma boa opção principalmente para corredoras iniciantes que ainda estão em fase de adaptação ou para treinos de menor intensidade, garantindo mais conforto e estabilidade.

Dicas de tênis de corrida feminino para atletas experientes

Quando o assunto é escolher o calçado ideal para corredoras avançadas, a resposta não é tão simples. Segundo Dedeh, o modelo depende do objetivo de cada atleta, do tipo de treino e da adaptação pessoal a determinados materiais e tecnologias.

O especialista também destaca que a tecnologia do tênis, por si só, não evita lesões. O que realmente faz diferença para prevenir problemas é um conjunto de fatores, como fortalecimento muscular adequado, trabalho de mobilidade e o aquecimento antes da corrida.

— Mais importante do que o tênis perfeito é a preparação do corpo. Trabalhar mobilidade, fortalecer músculos e respeitar a evolução gradual no treinamento são fatores-chave para evitar lesões e melhorar a performance — reforça.

Independentemente do nível de experiência, escolher um bom tênis de corrida feminino é um investimento essencial para garantir conforto, segurança e melhor desempenho nas pistas, indica o especialista.

Maior amortecimento

Muitas corredoras acreditam que quanto mais amortecimento, melhor o desempenho e a segurança durante a corrida. No entanto, o treinador alerta que a escolha do tênis de corrida feminino depende do tipo de treino e do nível de experiência da atleta.

— Um tênis com mais amortecimento reduz a resposta no solo, o que pode deixar a corredora um pouco mais lenta. Mas isso não é necessariamente um problema, porque há treinos em que a velocidade não é o foco. As melhores corredoras do mundo não treinam rápido o tempo todo, elas variam a intensidade e alternam os tipos de tênis conforme a periodização — explica Dedeh Runner.

O equilíbrio entre o custo-benefício e a tecnologia

Nos últimos anos, diversas marcas têm investido em pesquisa e desenvolvimento para oferecer modelos que equilibram tecnologia, conforto e preço acessível. Fila e, principalmente, Olympikus são marcas que têm se destacado nesse sentido, trazendo opções para diferentes perfis de corredoras.

Dedeh recomenda algumas opções de tênis que entregam boa performance sem pesar no bolso:

Além dessas, marcas como Asics, Nike e Adidas também oferecem modelos com bom custo-benefício, como o Asics Gel Pulse, Nike Winflo e Adidas Pure Boost.

O mais importante é começar

Independentemente do modelo escolhido, o fundamental é dar o primeiro passo e manter a regularidade nos treinos. Como destaca Dedeh Runner "entre nada e alguma coisa, prefira alguma coisa".