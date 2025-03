No Dia Mundial do Rim, entenda a importância do exame de creatinina na prevenção às doenças renais e onde fazê-lo em Caxias

Resultado do exame é utilizado para detecção da doença renal e do grau na qual se encontra. salomonus_ / stock.adobe.com

Anualmente, a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) coordena no Brasil a campanha do Dia Mundial do Rim, que em 2025 é comemorado nesta quinta-feira (13). A ação tem como objetivo disseminar informações sobre as doenças renais, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento adequado. Neste ano, o foco da campanha é sobre a importância de fazer o exame de creatinina, fundamental para prevenir problemas renais.

O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra um aumento de 152,81% no número de registros de atendimentos de casos de doença renal crônica (DRC) na atenção primária à saúde entre 2019 e 2023.

— Os rins têm um papel fundamental na regulação de líquido do corpo, eliminação de toxinas e uma série de funções reguladoras no organismo, como, por exemplo, a regulação dos minerais do corpo e diversas funções, até de natureza hormonal. Então, os rins são órgãos indispensáveis para a vida, por isso a importância de cuidar bem deles — explica o médico nefrologista André Silva Gomes.

De acordo com a Fundação Pró-Rim, entidade filantrópica, sem fins lucrativos, que atende pacientes renais crônicos de todo o Brasil, e que desenvolve ações em parceria com a Associação dos Pacientes Renais Crônicos em Caxias do Sul (RimViver), a insuficiência renal, responsável pela morte de 2,4 milhões de pessoas por ano no mundo, costuma ser silenciosa.

Isso significa que os sintomas não aparecem no início das complicações, mas apenas quando os rins já estão apresentando um grau elevado de insuficiência. É por esse motivo que os exames médicos devem ser feitos de forma periódica, para que o problema seja identificado antes que se torne um caso de doença renal.

O que é a creatinina

Conforme o Ministério da Saúde (MS), a creatinina é um composto originado da creatina e que é filtrado e eliminado pelos rins. Então, medir as taxas dessa substância no sangue é uma maneira de avaliar a saúde renal de um paciente. O nefrologista André Silva Gomes sintetiza que o teste de creatinina é um exame de laboratório, cujo resultado é utilizado para detecção da doença renal e do grau na qual se encontra.

— Costumamos denominar doença renal crônica quando ela se caracteriza de forma prolongada por alterações ou no formato dos rins, mas principalmente alterações no funcionamento dos órgãos. E o teste de creatinina é tão simples quanto, por exemplo, um exame de glicose ou de colesterol. No entanto, ele nem sempre é lembrado, pois pouca gente se pergunta como está creatinina ou os rins. E a creatinina é justamente o exame que permite a detecção precoce das doenças renais, para que possamos aplicar medidas de proteção e prevenção do agravamento delas — diz Gomes.

"Os rins são órgãos indispensáveis para a vida", diz o médico nefrologista André Silva Gomes. RenalMed Nefrologia / Divulgação

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Caxias do Sul, o exame de dosagem de creatinina é realizado por meio de uma coleta de amostra de sangue. A análise é feita no laboratório da Central de Exames Complementares (CEC) da secretaria, que recebe material coletado nas unidades básicas de saúde (UBSs), Centro Especializado de Saúde (CES) e Unidades de Pronto Atendimento 24h (UPAs). Outros, que são complementares e que também são realizados pela CEC, são os exames de creatinúria, por meio da coleta de amostra de urina, e de DCE, que consiste na análise de sangue e urina.

Esses exames são realizados conforme indicação do profissional de saúde, de acordo com a avaliação do quadro do paciente em consulta, destaca a pasta.

Fatores de risco e prevenção às doenças crônicas

As pessoas com hipertensão, diabetes, obesidade, infecções recorrentes, uso crônico de determinados medicamentos, como anti-inflamatórios, ou pessoas muito idosas, são as mais suscetíveis à doença renal crônica, segundo o nefrologista André Silva Gomes. Ele destaca que essas pessoas, de forma especial, devem fazer o exame da creatinina nas suas avaliações médicas de rotina. Já a prevenção está relacionada aos bons hábitos.

— O mesmo critério que se aplica às outras doenças crônicas, como as cardiovasculares, as doenças renais estão intimamente ligadas ao estilo de vida. Então, o que a gente precisa fazer em caráter preventivo é cuidar da hidratação, tomar bastante água, ter uma dieta equilibrada, além de fazer atividades físicas — recomenda.

O médico nefrologista alerta ainda que, nas últimas décadas, a prevalência da doença renal crônica vem aumentando de forma exponencial.

— Isso se deve, em primeiro lugar, a um aumento da expectativa de vida, já que as pessoas mais idosas são mais suscetíveis às doenças. Além disso, o fato de ser crescente a prevalência de doenças como hipertensão, obesidade, diabetes, que são fatores de risco — finaliza Gomes.

Entidade luta pela garantia de tratamento de qualidade

Há cerca de 32 anos, Isoldi Chies realizava encontros com pessoas com insuficiência renal crônica, em suas residências, em Caxias do Sul. O objetivo era conhecer mais sobre a doença, bem como buscar melhores condições de tratamento.

Em 1997, depois de avaliar que a insuficiência renal crônica não atingia apenas questões orgânicas do paciente, mas acarretava problemas emocionais e sociais, a entidade, com o auxílio de alguns acadêmicos do curso de Administração da UCS, implantou o projeto RimViver. A prioridade passaria, então, a ser a integração e a inclusão social, a partir da criação de um espaço para atendimento a este público.

Atualmente, a RimViver, localizada na Avenida Rio Branco, em frente ao Bourbon San Pellegrino, continua lutando pela garantia de tratamento de qualidade para as pessoas acometidas pela insuficiência renal, além de promover campanhas de prevenção da doença, bem como campanhas que incentivam a doação de órgãos e tecidos.

— Caxias do Sul hoje tem cerca de 850 renais crônicos. Somando outras cidades da região, chega a cerca de 1,3 mil. Em todo o Rio Grande do Sul, são 8 mil renais crônicos. Sempre temos que reforçar também a importância do transplante de órgãos, pois essa atitude salva vidas — diz o presidente da RimViver, Valtair Moraes.

Presidente da RimViver, Valtair Moraes, em uma ação especial com alunos do Colégio São José, em 2024. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Com o objetivo de incentivar os cuidados necessários com o órgão e a prevenção, a RimViver realiza uma ação na próxima quinta-feira (20), no Bourbon San Pellegrino. O evento ocorrerá das 13h30min às 16h30min.