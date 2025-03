Pênalti anulado em Atlético x Real Madrid na Liga dos Campeões fará Uefa e Fifa reverem regra

A classificação do Real Madrid diante do Atlético de Madrid, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, não veio sem polêmicas de arbitragem. Na disputa por pênaltis, a cobrança de Julián Alvarez foi anulada, após o atacante tocar, acidentalmente, o pé de apoio antes da finalização. A reclamação da direção do Atlético, no entanto, surtirá efeito: Uefa, Fifa e a International Football Association Board (Ifab) discutirão para rever a regra que resultou na eliminação dos donos da casa.

"O Atlético de Madrid consultou a Uefa sobre o incidente, que levou à anulação do chute da marca de pênalti cobrado por Julián Alvarez no final da partida da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Embora mínimo, o jogador fez contato com a bola usando seu pé de apoio antes de chutá-la. Sob a regra atual, o VAR teve que chamar o árbitro sinalizando que o gol deveria ser anulado", explicou a entidade.

"A Uefa entrará em discussões com a Fifa e a Ifab para determinar se a regra deve ser revista em casos em que um toque duplo é claramente não intencional", afirmou o órgão, que também liberou o vídeo com a análise do VAR sobre o lance de Alvarez. Ainda que mínimo, como explicou a Uefa, o atacante argentino desliza na finalização e encosta, levemente, o pé esquerdo.

Antes dessa nota da Uefa, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, não ficou satisfeito com a decisão da arbitragem no estádio Metropolitano e foi um dos que mais se revoltou após a partida. "Que levante a mão quem viu que Julián tocou a bola duas vezes. Que levante a mão! Ninguém levanta", disse o treinador, na entrevista coletiva.

Depois de abrir vantagem na ida com 2 a 1, o Real Madrid precisou suar para eliminar o rival da capital espanhola. Em dia de apresentação ruim e derrota por 1 a 0, o clube merengue ainda viu Vini Jr. desperdiçar uma cobrança de pênalti, no tempo normal, antes da disputa que contou com a polêmica de Alvarez.

"Estou farto desse vitimismo de sempre, sempre chorar por coisas assim. Os árbitros não querem beneficiar um time nem na Espanha e nem na Europa. Viram claramente e apitaram assim", defendeu Courtois, goleiro do Real Madrid, após as reclamações do Atlético.