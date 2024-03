Por volta das 21h30min, Ilka Inês Pegoraro Pereira, 64 anos, vai até o quarto onde dorme com o esposo e conecta-se à máquina de diálise peritoneal para começar o seu tratamento diário, que ocorre durante 11 horas seguidas. No início da doença renal crônica, descoberta há cinco anos, Ilka realizava hemodiálise, mas acabou sentindo-se com sua autonomia limitada uma vez que passou a depender de pessoas para tarefas rotineiras e deslocamentos. Em 2022 recebeu a alternativa de tentar a diálise peritoneal e, desde então, retomou funcionalidade e autonomia. O procedimento é uma das modalidades de Terapia Renal Substitutiva, segundo o Ministério da Saúde (MS), e é destaque entre as alternativas de cuidados com o órgão, celebrado nesta quinta-feira (14), no Dia Mundial do Rim.