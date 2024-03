A comissão organizadora do Festival Internacional Literário de Gramado (FiliGram) emitiu uma nota na manhã desta quarta-feira (13) informando o adiamento do evento para o mês de junho. Originalmente programado para ocorrer entre 19 e 28 de abril, no Lago Joaquina Rita Bier, a organização do evento reagenda o festival para os dias 3 a 9 de junho.