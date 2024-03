Olha só que bacana. A escritora caxiense Lara Klinger, que participa neste sábado (16) de um bate-papo sobre Ilíada (s), de Homera, também prepara a sua sessão de autógrafos. Contos sem Ponto e Dores Crônicas (Editora Gataria), seu primeiro livro solo, vai ser lançado no dia 23 de março, a partir das 17h30min, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias.