O Festival Internacional Literário de Gramado, o FiliGram, ocorre entre os dias 19 e 28 de abril, no Lago Joaquina Rita Bier, patrimônio histórico e ponto turístico de Gramado. Essa será apenas a segunda edição do festival, que deve passar a ser realizado a cada dois anos, de acordo com o Secretário da Cultura de Gramado, Ricardo Reginato.