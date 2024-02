Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Cannes, no ano passado, "Monster" (Kaibutsu, 2023), do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, estreia nesta quinta-feira na Sala de Cinema Ulysses Geremia, em Caxias do Sul. As sessões ocorrem no horário-nobre da sala, às 19h30min, de quinta a domingo, até o próximo dia 18.