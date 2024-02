Após oito anos, o espetáculo Som & Luz está de volta à programação da Festa da Uva de Caxias do Sul. Ao todo, serão 11 exibições, com a primeira no dia 16 fevereiro, no entanto essa apenas para convidados. A comunidade em geral poderá vê-lo a partir do dia 18. O espetáculo acontecerá sempre às 20h e a organização é toda do Sesc, com investimento de aproximadamente R$ 300 mil. A expectativa é de receber 300 pessoas por noite. As informações foram confirmadas em uma coletiva de imprensa na manhã desta terça-feira (6).