Cuidados com a pele e o cabelo no verão? Veja 5 dicas para se proteger 

O verão é uma das épocas mais aguardadas e queridas pelos brasileiros. Parafraseando a neurocientista, arquiteta e engenheira Claudia Feitosa-Santana, a estação é “sinônimo de vida, com sol, água, verde, cores e pássaros”. Em entrevista à revista Gama, ela explica que as pessoas tendem a gostar mais dessa época porque grande parte da evolução do cérebro humano ocorreu em locais quentes.

Então que tal se preparar com os cuidados necessários que o seu corpo precisa para a época de mais calor e que combina muito bem com férias, praia, mar, piscina e atividades em contato com a natureza?

Relaxe a mente, tome um banho de mar e use protetor solar

Com o Serviço de Mudança Climática do Copernicus (CS3), divulgando que o ano de 2024 foi considerado o mais quente de toda a história , cada vez mais será necessário se proteger da radiação solar. Para diminuir o risco de queimaduras, câncer de pele e outros problemas, a primeira dica não poderia ser mais simples: escolha um protetor com fator de proteção solar (FPS) 50 e espalhe em todas as áreas do corpo.

Para aplicar da forma certa, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) indica duas maneiras de medir a quantidade certa: uma colher de chá ou a aplicação em duas camadas. Além disso, o produto deve ser utilizado trinta minutos antes da exposição ao sol e reaplicado após duas horas – ou no caso de transpiração.

Nos fios, é possível utilizar um leave-in ou filtro solar capilar no couro cabeludo. Uma alternativa é usar acessórios como bonés, chapéus, lenços ou guarda-sol para maior proteção.

Beba água e mantenha o corpo hidratado

Especialistas afirmam que beber água ajuda a função cerebral e a capacidade de realizar tarefas simples, como a resolução de problemas. No entanto, existe um consumo indicado para cada indivíduo de acordo com uma série de fatores. Deve ser considerada a idade, o sexo, os aspectos físicos, a temperatura e até mesmo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), conforme estudos publicados pela revista Science .

Considerando as altas temperaturas desta época, hidratar o seu corpo através de bebidas e alimentos que contenham água na composição é ainda mais indispensável. Por isso, beber água, sucos naturais, chás gelados, água de coco e água com gás são ótimas opções para regular a temperatura corporal e mantê-lo hidratado.



Aposte em roupas frescas

Roupas feitas de tecidos naturais, como algodão ou linho, ajudam na transpiração e evitam o superaquecimento. Cores claras também são recomendadas, pois refletem a luz solar em vez de absorvê-la, o que ajuda a manter o corpo fresco. Esse cuidado reduz o risco de irritações na pele e o desconforto térmico.

Tomou banho de mar ou piscina? Siga com a chuveirada em água doce

Como o sal do mar e o cloro da piscina podem causar o ressecamento dos fios, a ducha em água doce é aconselhada para a retirada dos resíduos que podem ficar após um mergulho. Além disso, reduzir o uso de secadores, chapinhas e babyliss é outro segredo para evitar o ressecamento dos fios.

Que tal deixar seu cabelo secar naturalmente? Não deixe de aplicar produtos hidratantes, como máscaras capilares ou óleos reparadores, para manter os fios saudáveis.

Aposte na leveza de alimentos ricos em água

As frutas e legumes são aliados quando o assunto é enfrentar as altas temperaturas do verão. Em 2022, a Organização Mundial da Saúde (OMS), indicou que uma dieta saudável conta com a ingestão diária de 400g de frutas ou vegetais – o que equivale ao consumo de cinco porções de alimentos.

Frutas como a melancia, a laranja, o melão, o mamão e a abobrinha são ricas em vitaminas e fornecem uma boa quantidade de líquido para o seu corpo. Entretanto, é importante lembrar de visitar um nutricionista para garantir a quantidade certa de consumo diário. Enquanto isso, é recomendado evitar alimentos pesados ou de difícil digestão, como carnes gordurosas ou frituras, pois podem sobrecarregar o sistema digestivo no calor.