5 dicas para entrar em 2025 com o pé direito

Com 2024 se aproximando do fim, muitas pessoas aproveitam para definir metas para o ano novo. Algumas delas, inclusive, que não foram colocadas em prática neste ano. “Dezembro já é aquela época em que as pessoas começam a pensar no que querem mudar, em como alavancar algum aspecto da vida, seja profissional, emocional, pessoal. E, de fato, a virada do ano é um ótimo momento para isso”, comenta Marciele Scarton, jornalista, escritora, palestrante e autora do best-seller “O Grande Poder”.