A Festa Nacional da Uva está chegando. Faltam menos de duas semanas para o início do evento, que trará Ana Castela, Alok e Filipe Ret, Bruno & Marrone e Raça Negra a Caxias do Sul. Mas além desses shows nacionais, a programação cultural, gastronômica e até esportiva da festa ocupa dois palcos no Centro de Eventos e mais na Praça Dante Alighieri. Todas as apresentações na Praça Dante são gratuitas e, para os outros dois palcos nos pavilhões, as atrações já estão inclusas no valor do ingresso para acessar a festa (confira programação completa abaixo).