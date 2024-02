Tem teatro, tem circo, tem dança, tem uva. Vai ter muita emoção. Já no mês da 34ª edição da Festa Nacional da Uva, o penúltimo ensaio geral do tradicional desfile cênico na Rua Sinimbu foi realizado na noite do domingo (4). E contou com organização e figurantes empolgados e preparando os detalhes finais para a grande abertura, marcada para o dia 15 de fevereiro.



Com o lema “Cucagna: dove se sogna, se magna e se fà festa!”, a maior festa de Caxias do Sul tem seis datas reservadas para o corso alegórico, com a última atividade programada para 2 de março, sempre às 20h. Neste ano, cerca de 1,3 mil pessoas fazem parte do espetáculo, sendo 1,2 mil figurantes e cem profissionais na produção executiva. A equipe também é formada por 51 grupos artísticos e 9 distritos. Na estrutura, 14 alegorias foram confeccionadas. Durante os desfiles, como em toda edição, haverá a distribuição de uva para o público.