Bento-gonçalvense Cristian Bernich vence Prêmio Quero-Quero, voltado para destaques das Artes Cênicas

Cristian Bernich com a obra premiada Divulgação / Divulgação

Ocorreu na noite da última quarta-feira, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, a entrega do Prêmio Quero-Quero, promovido pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Rio Grande do Sul (Sated-RS), que premia os destaques nas Artes Cênicas no Estado. O dançarino bento-gonçalvense Cristian Bernich foi o vencedor na categoria Pesquisa, com o livro livro Converso .cenas de dança.

Cristian, que atualmente reside em Portugal e esteve representado pela amiga e também professora Lia Bertuol, concorria com outras 27 pesquisas realizadas no RS, sendo o primeiro artista e Bento a alcançar a conquista, no prêmio que foi retomado após um hiato de 18 anos.

- Durante minha graduação em Dança, uma professora propôs que escrevêssemos um texto abordando o contexto histórico desse gênero na cidade onde morávamos. Ao tentar reunir informações sobre o tema em Bento, deparei com a ausência total de registros históricos sobre a dança local. Sem ter fontes para pesquisa, mudei o foco do trabalho e optei por entrevistar uma professora de Jazz Dance (Camila Arioli), com o objetivo de contar a trajetória dela no universo da dança. Essa experiência foi reveladora: percebi que havia realmente feito feito para resgatar e documentar a memória da dança na cidade _ comenta Bernich, que é um dos idealizadores d'A Trupe dos Quatro.

SOBRE O LIVRO

Lançado pela Educs (disponível para download no site), "Converso .cenas de dança" é o primeiro registro sobre a dança cênica na cidade serrana, no qual, além de abordar o processo criativo da produção artística contemporânea da Cia A Trupe Dosquatro, o autor conduz uma conversa com outros artistas, suas histórias e suas experiências afetivas com o local.

A publicação é o resultado de uma pesquisa que começou a ser executado em 2020 que durou quase 02 anos com inúmeras “conversas” com artistas fazem ou fizeram parte da história da dança cênica bento-gonçalvense. Além disso, o livro apresenta um capítulo com um breve histórico da dança cênica mundial escrito por Magda Bellini e recortes históricos de uma cidade do interior gaúcho, aquilo que antecedeu e que, de certa forma, restou como herança.