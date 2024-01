Em pouco mais de um mês, caxienses e turistas voltarão a celebrar a colheita da uva, os costumes dos imigrantes italianos e a força da produção local durante a 34ª Festa Nacional da Uva. A expectativa é atrair 600 mil pessoas, entre 15 de fevereiro e 3 de março, em Caxias do Sul, ajudando a injetar R$ 250 milhões na economia do maior município da Serra. Um evento com mais de nove décadas de história. Que busca melhorar a experiência dos visitantes a cada edição com novidades e atrações inéditas, ao mesmo tempo em que segue preservando as tradições que fazem tanto sucesso.