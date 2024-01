A Festa da Uva 2024 está chegando. Falta pouco mais de um mês para a maior festa comunitária de Caxias do Sul começar. Por isso, em parceria com o Sindilojas, a Festa lança o concurso Tirando o Pó – A Memória da História, que será realizado entre 21 de janeiro e 14 fevereiro. A iniciativa é destinada a estabelecimentos de comércio, serviço ou indústria com sede em Caxias do Sul.