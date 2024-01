Começa neste sábado (13), com uma atividade voltada à imprensa, a tradicional Olimpíada Colonial da Festa da Uva. Os jogos seguem até o dia 3 de março, junto com a festa, que começa em 15 de fevereiro. O lançamento oficial será no estacionamento do Shopping Villagio Caxias, a partir das 9h30min. Toda a comunidade é convidada a assistir a primeira etapa. Neste ano, são comemorados os 30 anos da Olimpíada Colonial.