Um mistério segue como motivo de preocupação para os gremistas neste fim de 2024. E não tem a ver com a situação do time no Brasileirão. Kannemann completou na última segunda-feira (4) um mês de ausência dos jogos. Depois de participar dos 90 minutos da vitória sobre o Fortaleza no dia 4 de outubro, o zagueiro não voltou mais a campo. Perdeu os jogos contra Atlético-MG, Inter, Atlético-GO e Fluminense. E o retorno ainda pode levar mais alguns dias.