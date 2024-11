O Grêmio escapou do Maracanã com um ponto precioso. Nos acréscimos, após pênalti sofrido por Arezo, o Tricolor buscou um empate em 2 a 2 com o Fluminense. Braithwaite marcou o primeiro e Reinaldo converteu a penalidade. O resultado acabou salvando uma atuação ruim no Rio de Janeiro. O time gaúcho segue na 11ª colocação, à frente dos cariocas na tabela. E aumentou para cinco pontos a distância para o primeiro time no Z-4.