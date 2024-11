Foi finalizada nesta segunda (4) a limpeza da placa em homenagem a Roger Machado na Calçada da Fama do Grêmio, localizada na explanada da Arena. Na madrugada de sexta-feira (1) para sábado (2), o espaço onde ficam as marcas dos pés do ex-lateral-esquerdo gremista e atual técnico do Inter foi coberto de cimento.