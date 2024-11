O Instituto Quindim de Leitura, localizado junto ao centro comercial Pátio Eberle, na Rua Sinimbu, área central de Caxias do Sul, irá fechar a sede física depois de 10 anos de atividades. A entidade divulgou uma nota oficial nessa segunda-feira (4), informando a decisão. Conforme o anúncio, as atividades seguirão no local até dia 30 novembro.