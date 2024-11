Se mantiver o que vem fazendo nas últimas partidas, Roger Machado deixará o gramado do Beira-Rio nesta terça-feira como recordista de partidas invictas em sequência pelo Inter no Brasileirão dos pontos corridos. Se ganhar ou empatar com o Criciúma, a partir das 21h30min, somará 13 jogos em série sem perder e alcançará a equipe de 2022, dona da maior marca do clube neste recorte. O duelo é válido pela 32ª rodada.