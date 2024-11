O Inter volta a campo nesta terça-feira (5), às 21h30min, para encarar o Criciúma, pelo Brasileirão. Roger Machado tem o time encaminhado com Valencia novamente no banco de reservas, mas o treinador tem ensaiado uma formação já utilizada no empate com o Flamengo que pode aparecer no decorrer da partida desta noite. Esse plano B do técnico colorado tem Borré e Valencia como dupla de ataque.