Os acertos de Roger, que completa um turno de Brasileirão no Inter nesta terça-feira

Simbolicamente, o jogo de terça-feira (4) entre Inter e Criciúma marcará "um turno" de Roger Machado. Será seu 19º compromisso pelo time no Brasileirão, mas não se configura na prática porque ele chega a esse número graças à recuperação de rodadas atrasadas. Mas detalhes como esse ficam em segundo plano quando se analisa a reviravolta que gerou no time. Ele está a um empate ou vitória de igualar o recorde colorado de série invicta, com 13 partidas seguidas. E essa marca chegou graças a alguns acertos promovidos pelo treinador. A seguir, explicamos.