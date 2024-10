Inter busca empate com o Flamengo e mantém a invencibilidade

Mais de 43 mil torcedores puderam presenciar um dos grandes jogos do Brasileirão. Na recuperação da 17ª rodada, Inter e Flamengo empataram em 1 a 1, com um gol no final de cada tempo. Uma partida marcada pelas chances em profusão para os dois lados. Alcaraz marcou para os visitantes e Valencia deixou tudo igual. Com o resultado, a equipe de Roger Machado não entrou no G-4. Subiu para 53 pontos, dois atrás do próprio Flamengo. Faltam sete compromissos até o final da temporada.