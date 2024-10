As condições de o Inter se classificar à Libertadores 2025 se alteraram pouco após o empate em 1 a 1 com o Flamengo, na quarta-feira (30). Levantamento realizado pelo departamento de matemática da UFMG, especialista em análises de probabilidades no futebol, aponta que a probabilidade de terminar entre os seis primeiros é de 94,1%.